Гаряча тренерка Теммі Хемброу роздяглась в Instagram (фото 18+)

Популярна модель Теммі Хемброу потішила фанатів серією пікантних фото у спідньому. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу знає, як перетворити профіль в соцмережі Instagram у справжній бізнес, адже за її сторінкою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також має власну програму для ідеальної форми.

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Тому не дивно, що періодично Теммі ділиться знімками своєї ефектної фігури. І нові фото не стали винятком, адже на них дівчина позує у спідньому. І неможливо посперечатись з тим, що Хемброу не має комплексів і має чудовий вигляд у будь-якому вбранні та без нього.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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