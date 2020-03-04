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Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
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4 березня народився видатний український композитор Володимир Івасюк. На жаль, його життя було коротким, проте він залишив неабияку творчу спадщину. Читайте про творчість Івасюка та слухайте його геніальні пісні!
Володимир Михайлович Івасюк – автор 107 пісень, 53 інструментальних творів та музики до 2 спектаклів. Він став одним з основоположників української естрадної музики, увійшовши в історію видатним композитором та поетом.
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Окрім композиторської роботи, Івасюк був професійним медиком (закінчив Львівський медичний університет) та скрипалем (закінчив музичну школу). Також опанував фортепіано, віолончель та гітару, а ще сам виконував свої пісні. Ще пробував розкрити свій талант у художньому мистецтві.
Слухайте пісні Володимира Івасюка у виконанні автора:
- Червона рута (муз. і сл. В.Івасюка)
- Балада про дві скрипки (муз. В.Івасюка, сл. В.Марсюка)
- Балада про мальви (муз. В.Івасюка, сл. Б.Гури)
- Водограй (муз. і сл. В.Івасюка)
- Залишені квіти (муз. В.Громцева, сл. В.Івасюка)
- Літо пізніх жоржин (муз. В.Івасюка, сл. Р.Братуня)
- Пісня буде поміж нас (муз. і сл. В.Івасюка)
- Я піду в далекі гори (муз. і сл. В.Івасюка)
"Я піду в далекі гори" – Квітка Цісик
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
"Пісня буде поміж нас" – Софія Ротару
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
"Червона Рута" – Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
Фестиваль Пісня-1971. Спочатку Івасюк поїхав у Москву просто як композитор і не планував виходити на сцену. Видно, що він був у звичайному костюмі. Але в останній момент керівник "Смерічки" Левко Дутківський вирішив, що молоді виконавці Яремчук та Зінкевич можуть розгубитись у відповідальний момент, і попрохав Володю Івасюка заспівати разом з ними.
"Балада про мальви" – Святослав Вакарчук та Ніна Матвієнко
- Слова: Богдан Гура
- Музика: Володимир Івасюк
"Жовтий Лист"– Віталій Козловський
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Валерій Громцев
"Тільки раз цвіте любов" – Олександр Пономарьов
- Слова: Богдан Стельмах
- Музика: Володимир Івасюк
"Два перстені" – Назарій Яремчук
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
"Колискова для Оксаночки" – Оксана Муха
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
"Запроси мене у сни свої" – Тарас Чубай
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
"Водограй" – гурт Прем'єр-міністр
- Слова: Володимир Івасюк
- Музика: Володимир Івасюк
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