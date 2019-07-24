Спокуслива крихітка Емілі Ратажковскі показала гарячі фото

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів новими ефектними фото у білизні з власної лінійки. Тут справді спекотно!

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. де за нею стежать понад 23 млн осіб. І це не дивно, адже красуня без комплексів чудово знає, чого хочуть її шанувальники.

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Відтак, на сторінці чимало звабливих та пікантних знімків, а підігріває ситуацію ще й те, що Емілі має власну лінійку купальників та білизни, які із задоволенням демонструє на своєму ідеальному тілі. Це підтверджують і недавні знімки на профілі, які вже викликали захват. До слова, зірка зізналась, що обожнює носити сорочки свого чоловіка, тому вони й надихнули її на створення таких же для жінок. А в мережі лише відзначили, що Ратажковскі чудово виглядає у всьому.

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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