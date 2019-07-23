Пенелопа Крус здивувала глибоким декольте у червоній сукні

Голлівудська актриса Пенелопа Крус викликала фурор новим пікантним фото. Шанувальники просто у захваті від образу актриси!

45-річна іспанська зірка, яка у розкішній формі, вкотре це продемонструвала, чим неабияк спантеличила своїх фанатів.

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На сторінці в Instagram вона опублікувала селфі, на якому позує у відвертому червоній платті і демонструє пишне декольте. Пристрасний образ зірки доповнила нова зачіска і вечірній макіяж з акцентом на очі. Цікаво, що фото актриса ніяк не підписала, а тільки вказала хештег "секретний проєкт".

Шанувальники прийшли у захват від пікантного фото актриси. "Шикарна жінка. Немає слів. Вогонь!", "Вибачте, їй правда 45?", "Чарівна! Має вигляд юної дівчини", – не поскупилися на компліменти фоловери у коментарях.

Зваблива Пенелопа Крус

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