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Спокуслива Кейт Хадсон похвалилася сталевим пресом

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Кейт Хадсон - фото 1
Кейт Хадсон / instagram

Відома американська актриса Кейт Хадсон, яка має трьох дітей, похвалилася своєю підтягнутою фігурою. Зірка не забуває про заняття спортом.

На своїй сторінці в Instagram 41-річна зірка опублікувала фото, на якому продемонструвала своє нове бікіні.

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На знімку Кейт позує в купальнику світлого кольору з колекції її подруги Сари Фостер. Однак увагу шанувальників викликав не стільки купальник, скільки ідеальна фігура зірки.

"Моя дівчинка Сара Фостер дарує нам весняну солодку вату в колекції купальних костюмів! Люблю це! Люблю тебе", – зауважила під фото актриса. Шанувальники помітили, що зірка в прекрасній формі, навіть не дивлячись на те, що має трьох дітей. "О, це неймовірно! Ти неймовірна!", "Як ти такий вид після трьох дітей? Дивовижно!", "Тіло розкішне!".

Гортайте галерею:

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