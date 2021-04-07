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Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
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Найпривабливіші дівчата з різних куточків світу продовжують підкорювати серця фанатів своїми ефектними фото. Зібрали найсексуальніші кадри, якими красуні зачаровували прихильників в Instagram цього весняного тижня.
Популярні моделі та красуні з усього світу активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і насолоджуються приходом весни, передає Радіо Maximum. Хоч сніг і продовжує інколи дивувати, але не заважає цим дівчатам ділитись доволі відвертими кадрами. Та й теплих днів побільшало, як і фото в купальниках. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.
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Розпочинає добірку розкішна Демі Роуз, яка навіть на кухні вміє робити ефектні кадри. Дівчина, яку фанати називають "британською Кім Кардашян", зовсім не має комплексів щодо своїх форм.
Тим часом найпривабливіша гравець у покер та блогерка Сара Андервуд вже сповна насолоджується весною та можливістю ходити босоніж та у легких сукнях.
Фітнес-тренерка Аманда Лі також яскравий приклад того, як підтримувати себе у формі весь рік. Тож ця дівчина точно може дозволити собі найобтисліші спортивні костюми.
Ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра ж вводить моду на відсутність фотошопу, тому демонструє свою ідеальну фігуру в купальнику без ретуші.
Підтримує сезон бікіні і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо. Здається, ця красуня могла б з легкістю ще раз вибороти корону на конкурсі.
Американська модель Рейчел Кук потішила фанатів пікантними фото у спідньому та з букетом квітів. Не дарма кажуть, що навесні розквітають і дівчата.
Красуня Ліанна Бартлетт також влаштовує фотосесії у спідньому, хоч і без квітів. Зате від фігури цієї дівчини важко відвести погляд.
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