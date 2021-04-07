Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найпривабливіші дівчата з різних куточків світу продовжують підкорювати серця фанатів своїми ефектними фото. Зібрали найсексуальніші кадри, якими красуні зачаровували прихильників в Instagram цього весняного тижня.

Популярні моделі та красуні з усього світу активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і насолоджуються приходом весни, передає Радіо Maximum. Хоч сніг і продовжує інколи дивувати, але не заважає цим дівчатам ділитись доволі відвертими кадрами. Та й теплих днів побільшало, як і фото в купальниках. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Розпочинає добірку розкішна Демі Роуз, яка навіть на кухні вміє робити ефектні кадри. Дівчина, яку фанати називають "британською Кім Кардашян", зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

Тим часом найпривабливіша гравець у покер та блогерка Сара Андервуд вже сповна насолоджується весною та можливістю ходити босоніж та у легких сукнях.

instagram.com/saraunderwood

Фітнес-тренерка Аманда Лі також яскравий приклад того, як підтримувати себе у формі весь рік. Тож ця дівчина точно може дозволити собі найобтисліші спортивні костюми.

instagram.com/amandaeliselee

instagram.com/amandaeliselee

instagram.com/amandaeliselee

instagram.com/amandaeliselee

Ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра ж вводить моду на відсутність фотошопу, тому демонструє свою ідеальну фігуру в купальнику без ретуші.

instagram.com/giizeleoliveira

instagram.com/giizeleoliveira

instagram.com/giizeleoliveira

Підтримує сезон бікіні і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо. Здається, ця красуня могла б з легкістю ще раз вибороти корону на конкурсі.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

Американська модель Рейчел Кук потішила фанатів пікантними фото у спідньому та з букетом квітів. Не дарма кажуть, що навесні розквітають і дівчата.

instagram.com/rachelc00k

instagram.com/rachelc00k

Красуня Ліанна Бартлетт також влаштовує фотосесії у спідньому, хоч і без квітів. Зате від фігури цієї дівчини важко відвести погляд.

instagram.com/leannabartlett

instagram.com/leannabartlett

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