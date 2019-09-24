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Спокуслива Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у білизні (фото)

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Сексуальна Емілі Ратажковскі без одягу - фото 1
Сексуальна Емілі Ратажковскі без одягу / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників пікантними знімками. Цього разу красуня похизувалась ідеальними формами в ефектній білизні.

28-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. А все тому, що ця дівчина знає, чого хочуть її шанувальники та не соромиться демонструвати своє тіло навіть без одягу.

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Нещодавно Емілі вирішила нагадати про власний бренд білизни та купальників для жінок, тому приміряла один із сексуальних мереживних комплектів на собі. Здається, це найкращий маркетинг, адже на Ратажковскі все виглядає неймовірно звабливо!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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