Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Еммі 2019: Кім Кардашян розбурхала мережу звабливим декольте

  • 18
Кім Кардашян похизувалась грудьми на Еммі 2019 - фото 1
Кім Кардашян похизувалась грудьми на Еммі 2019 / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через розкішне вбрання з глибоким вирізом. Один із найстриманіших образів Кім не обійшовся без сексуальності.

37-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян побувала на церемонії вручення премії Еммі 2019 у Лос-Анджелесі. Для такої події дружина Каньє Веста обрала чорну оксамитову обтислу сукню зі спокусливим декольте. Фото з Кім одразу ж почали активно поширюватись в Instagram, збираючи тисячі захопливих коментарів. Як відзначили фанати та медіа, Кім вперше за довгий час стала прикладом вдалого поєднання класичності та сексуальності. Щоправда, дехто переймався, як же зірка не боялась робити різких рухів, щоб не засвітити груди.

І ще: Зірка Гри престолів вразив фанів зізнанням про фінальний сезон

Читайте також: Еммі 2019: список переможців, які вас здивують

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
  • Вчора, 21:55
  • 563
Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
  • 19 вересня, 10:19
  • 482
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1772063
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз