Еммі 2019: Кім Кардашян розбурхала мережу звабливим декольте

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через розкішне вбрання з глибоким вирізом. Один із найстриманіших образів Кім не обійшовся без сексуальності.

37-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян побувала на церемонії вручення премії Еммі 2019 у Лос-Анджелесі. Для такої події дружина Каньє Веста обрала чорну оксамитову обтислу сукню зі спокусливим декольте. Фото з Кім одразу ж почали активно поширюватись в Instagram, збираючи тисячі захопливих коментарів. Як відзначили фанати та медіа, Кім вперше за довгий час стала прикладом вдалого поєднання класичності та сексуальності. Щоправда, дехто переймався, як же зірка не боялась робити різких рухів, щоб не засвітити груди.

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