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Платиновий блонд: Анджеліна Джолі кардинально змінила імідж
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Актриса Анджеліна Джолі прилетіла до Англії, де почалися зйомки фільму Вічні з її участю. Шанувальники не одразу впізнали свого кумира, і ось чому.
Режисером цікавої картини про всесвіт коміксів Marvel виступає Хлої Чжао.
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Джолі за останні роки мало знімалася, воліла сама виступати в ролі режисера, але від цієї роботи не відмовилася. У фільмі вона зіграє роль Тени. Для зйомок у фільмі голлівудська діва навіть змінила колір волосся, перетворившись на платинову блондинку. Але, підозрюємо, що це перука. За свою кар'єру Джолі неодноразово знімалася з різним кольором волосся, в тому числі і з блондом. І кожного разу ці зміни викликали бурхливу реакцію у її фанатів.
Варто згадати і про зоряний склад фільму Вічні, адже разом з Джолі зіграють Сальма Хайек, красунчик Кіт Харрінгтон, Річард Медден та інші актори. За попередньою інформацією, прем'єра фільму запланована на листопад 2020 року.
Гортайте фотогалерею:
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