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Спокуслива Емілі Ратажковскі знялася у відвертій білизні: гаряче фото

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Популярна супермодель Емілі Ратажковскі знялася у вкрай сексуально-відвертій білизні. Новий пікантний знімок зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому селфі 28-річна супермодель Емілі Ратажковскі позує стоячи на бортику ванни. Красуня стоїть на рушнику, відставивши одну ногу в сторону. В одній руці дівчина тримає смартфон, а другу відвела в сторону.

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Для ефектного відвертого кадру модель одягла коротку сіру толстовку оверсайз і чорні мереживні трусики з високою посадкою та пікантними вирізами в зоні бікіні. Знімок Емілі ніяк не підписала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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