44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку

Актриса Міла Йовович показала, як годує свою новонароджену доньку грудьми. Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків зіркова мати відображена зі спущеним з плеча халатом і новонародженою дівчинкою біля грудей.

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Також на фото з'являються чоловік і старші діти актриси. Повідомляється, що знімки зроблені в першу годину життя дитини. Дівчинку назвали Озіан. Як повідомила сама актриса, це ім'я стало компромісним.

Мати Йовович, її чоловік і 12-річна донька Евер хотіли назвати новонароджену Ларк, а молодша дівчинка Дашіель і сама актриса Елліот. Йовович відзначає, що коли дівчинка підросте, то зможе вибрати собі одне ім'я з цього списку.

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