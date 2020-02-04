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44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку

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Доньки Міли Йовович - фото 1
Доньки Міли Йовович / Instagram

Актриса Міла Йовович показала, як годує свою новонароджену доньку грудьми. Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків зіркова мати відображена зі спущеним з плеча халатом і новонародженою дівчинкою біля грудей.

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Також на фото з'являються чоловік і старші діти актриси. Повідомляється, що знімки зроблені в першу годину життя дитини. Дівчинку назвали Озіан. Як повідомила сама актриса, це ім'я стало компромісним.

Мати Йовович, її чоловік і 12-річна донька Евер хотіли назвати новонароджену Ларк, а молодша дівчинка Дашіель і сама актриса Елліот. Йовович відзначає, що коли дівчинка підросте, то зможе вибрати собі одне ім'я з цього списку.

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384125

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384126

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384128

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384129

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384130

44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку - фото 384131

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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