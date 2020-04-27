Спокуслива Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди

Американська модель і актриса Емілі Ратажковскі під час карантину не дає своїм шанувальникам забути про себе.

Нещодавно своїх підписників в Instagram знаменитість порадувала свіжим фото, на якому показала нову зачіску і відверте декольте.

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"Зробила собі стрижку і покаталася", – підписала фотографію 28-річна зірка. З фото видно, що вона лише трохи обрізала кінчики волосся. Модель позує в салоні автомобіля в чорній сукні з відкритими плечима і пікантним декольте, що дозволяє помилуватися пишними грудьми Емілі.

Публікація знаменитості отримала майже 927 тисяч лайків і понад 2,7 тисячі коментарів.

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