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Міс Всесвіт розбурхала Instagram відвертим фото без білизни

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Олівія Калпо - фото 1
Олівія Калпо / instagram

Американська модель і актриса, а також переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо похизувалася шикарною фігурою, красивим платтям і новою стрижкою. Модель поділилася пікантними кадрами в Instagram.

Так, на свіжих спокусливих фото 27-річна Олівія Калпо позує перед дзеркалом у відвертій білій сукні на тонких бретельках. Сексуальний наряд ледь прикриває груди красуні, адже бюстгальтер модель проігнорувала.

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У публікації Міс Всесвіт написала, що стригла себе сама, а поради їй онлайн давала стиліст.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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