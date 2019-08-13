Спокуслива Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів новими фото (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників звабливими знімками у відвертих образах. Ця дівчина точно знає, чого хочуть її шанувальники.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 23 млн підписників. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів до звичайних буднів. До того ж, у красуні зовсім немає комплексів, тому сторінка часто наповнюється пікантними кадрами.

Більше: Австралійка, яка пародіює зірок, вийшла на новий рівень

Нещодавно зірка заінтригувала фанатів промо до нової колекції її лінійки білизни та купальників, яку із радістю рекламує на власному звабливому тілі.Несподіваним бонусом також став звичайний ранковий знімок Емілі, на якому вона сидить тільки у сорочці з горням на веранді. Тут справді спекотно!

Джерело фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Звабливий ангел: відома модель зачарувала новими фото