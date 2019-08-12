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Звабливий ангел: відома модель зачарувала новими фото

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Алексіс Рен зваблює Instagram - фото 1
Алексіс Рен зваблює Instagram / instagram.com/alexisren

Популярна модель Алексіс Рен потішила фанатів порцією свіжих кадрів, на яких позує у топі без бюстгальтера. Природний та сексуальний вигляд дівчини викликав справжній захват у мережі. Тут спекотно!

22-річна каліфорнійська блогерка і одна із найпопулярніших у США бікіні-моделей Алексіс Рен не дарма має понад 13 мільйонів підписників в Instagram. Красуня, яка з дитинства займається балетом та стежить за своєю формою, уміє привертати увагу. До того ж, вона зовсім не соромиться демонструвати апетитні форми, а недавні фото це лише підтверджують.

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На свіжій зйомці Рен постала у топі на голе тіло та джинсах, хизуючись бюстом та звабливим поглядом. Ця модель точно не має комплексів!

Звабливий ангел: відома модель зачарувала новими фото - фото 347088

Звабливий ангел: відома модель зачарувала новими фото - фото 347089

Звабливий ангел: відома модель зачарувала новими фото - фото 347090

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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