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Австралійка, яка пародіює зірок, вийшла на новий рівень

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Селеста ще й дає концерти - фото 1
Селеста ще й дає концерти / sydneyoperahouse

У Селести Барбер в Інстаграмі 6 мільйонів фоловерів завдяки тому, що вона нещадно тролить світових зірок.

Тепер Селеста вийшла на новий рівень. Її фото опублікували на обкладинці португальського Vogue. Точніше, журнал зробив дві обкладинки.

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Одну з російською моделлю Іриною Шейк. А іншу з Селестою. Цікаво, що пост з обкладинкою, на якій зображена Ірина Шейк на офіційній сторінці журналу набрав 7890 лайків і 126 коментарів, а пост з обкладинкою Селести 9071 лайк і 247 коментарів.

Австралійка, яка пародіює зірок, вийшла на новий рівень - фото 347222
Австралійка, яка пародіює зірок, вийшла на новий рівень - фото 347221

Ще сильніший розрив на сторінці Селести. Її прихильники поставили 463 000 лайків і написали 5664 коментарів. Ще один доказ, що традиційні ЗМІ та селебриті нервово курять поруч c "улюбленцями з народу". До речі, Селеста ще й дає концерти. У цьому році вона гастролює Європою і Штатами, виступає в рідній Австралії і в Новій Зеландії. На своїх виступах актриса, комедіантка і письменниця з гумором розповідає про те, що подружилася з деякими зірками, яких пародіювала, про шанувальників і хейтерів, про свої шлюби і розлучення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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