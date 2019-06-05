Спокуслива Емілі Ратажковскі показала форми у мікробікіні (фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі через свою любов до відвертих образів. Цього разу дівчина похизувалась фігурою у купальнику власного бренду. Тут спекотно!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 23 млн підписників. Що зовсім не дивно, адже дівчина знає, чого хочуть фанати, та не соромиться демонструвати своє тіло.

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Емілі майже щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а також рекламує власну продукцію. Нещодавно зірка приміряла крихітний купальник свого бренду, зробивши йому найкращу рекламу. Ця краля готова до спекотного сезону завжди.

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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