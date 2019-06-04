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Тіна Кароль вразила фігурою в прозорій сукні

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Артистка доповнила образ масивним срібним браслетом - фото 1
Артистка доповнила образ масивним срібним браслетом / Elle.ua

Співачка Тіна Кароль похвалилася новим образом, а фанати розділилися на два табори. Такого від неї ви не чекали!

Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

І ще: Тіна Кароль здивувала відвертим чорно-білим фото

Нещодавно знаменитість похвалилася дуже незвичайним кадром, позуючи в абсолютно прозорій сукні чорного кольору. Так, артистка доповнила образ масивним срібним браслетом і фірмовою червоною помадою, млосно закривши очі і відкривши рот.

Фоловери не пройшли повз фото, але їх думки розділилися: "Легко бути красивою в об'єктиві професійного фотографа, з макіяжем і зачіскою з дорогого салону. Ні однієї фотографії з життя. Як ніби ви живете в фотостудії.", "СУПЕР", "Тіно, ти прекрасна", "Скільки ж в тобі ніжності", "Чудова", "Неземна жінка".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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