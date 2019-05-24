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Спокуслива Емілі Ратажковскі похизувалась формами (фото)

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Ратажковскі в обтислій сукні - фото 1
Ратажковскі в обтислій сукні / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу новим фото в ефектній приталеній сукні. Дівчина обрала доволі незвичайний ракурс, щоб показати апетитні форми.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не тільки працює над власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там у красуні понад 22, 8 млн підписників, і це зовсім не дивно, адже вона знає, чого хочуть її прихильників. Актриса без комплексів не соромиться роздягатись та демонструвати своє тіло на публіці.

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Нещодавно Емілі показала фото свого вечірнього образу, але обрала для нього цікавий ракурс, показавши свої сідниці та тендітну фігуру у нюдовій обтислій сукні. За лічені години фото зібрало понад 757 тисяч лайків та більш як 3 тисячі коментарів.

instagram.com/emrata - фото 329765
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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