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Спокуслива Емілі Ратажковскі одягає купальник: відео, яке заворожує

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Емілі Ратажковскі роздяглась - фото 1
Емілі Ратажковскі роздяглась / instagram.com/inamoratawoman

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників звабливими відео. Дівчина з ідеальною фігурою зовсім не соромиться демонструвати всі свої принади.

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 25 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

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Також Емілі активно працює над власним брендом спіднього Inamorata, який обожнює демонструвати на собі. Нещодавно вона приміряла новий купальник на зав'язки, зробивши не лише знімок, а й відео. На деякі речі можна дивитись вічність.

Гортайте галерею:

До того ж, в Ратажковскі є ще кілька роликів такого формату:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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