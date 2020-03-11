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Літо тут: зваблива Ельза Хоск роздяглась в Instagram

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Ельза Хоск без одягу - фото 1
Ельза Хоск без одягу / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск нагадала фанатам, що до спекотної пори року залишилось не так багато часу. Тому білявка похизувалась розкішною фігурою у спідньому.

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 6 мільйонів підписників

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Нещодавно Ельза опублікувала пікантний кадр у спідньому, нагадавши, що до спекотного сезону залишилось зовсім небагато час, а в Нью-Йорку вже майже літо.

instagram.com/hoskelsa - фото 391392
instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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