Спокуслива Демі Роуз захопила новими фото у крихітному бікіні – 18+

Популярна модель Демі Роуз не планує завершувати пляжний сезон, тож на нових фото дівчина знову засвітила свою ефектну фігуру у ледь помітному купальнику.

27-річна популярна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде сторінку в Інстаграмі, де має майже 20 мільйонів підписників. Тут дівчина з нетиповими параметрами для моделей ділиться кадрами зі своїх буднів та зйомок. Завдяки особливій вроді Демі часто порівнюють з Кім Кардашян та Селеною Гомес, але це не засмучує красуню. А регулярні відверті фотосесії підтверджують, що Роуз не комплексує через свою фігуру та насолоджується увагою. Не винятком стали і нові знімки дівчини, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: До і після макіяжу: Ніколь Шерзінгер захопила фанатів новим відео

У свіжій серії Демі постала у ледь помітному бікіні та халаті, насолоджуючись сонячною та теплою погодою. Зараз дівчина відпочиває на острові Сент-Люсія на сході Карибського моря, тож не могла не показати неймовірні пейзажі. А фанати оцінили не лише красу природи навколо, а й чарівність самої Демі, засипавши її вподобайками та компліментами.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

Читайте також: Вільна і без комплексів: Емілі Ратаковскі у прозорій сукні розбурхала фанатів – 18+