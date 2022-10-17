До і після макіяжу: Ніколь Шерзінгер захопила фанатів новим відео

Відома співачка Ніколь Шерзінгер не соромиться демонструвати свою вроду без макіяжу та фільтрів. Нещодавно вона показала, як косметика підкреслює її ефектну зовнішність в яскравому відео "до і після".

44-річна американська співачка, танцівниця та акторка Ніколь Шерзінгер не тільки активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в інстаграмі, де у неї понад 5 мільйонів підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись кадрами не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й зі своїх звичайних буднів. До того ж вона надихає займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. А недавнє відео з макіяжем та без викликало неабиякий захват у фанатів.

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У коротенькому відео Ніколь показала, який вигляд має до того, як нанести косметику та вже готовою до світських заходів. Таким чином зірка долучилась до ще одного з трендів в мережі, коли дівчата та хлопці влаштовують стрімке перевтілення. Тож не дивно, що запис за короткий час зібрав понад 46 тисяч вподобань та більше як 500 коментарів з компліментами. І без макіяжу Шерзінгер захоплює своєю юністю!

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