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Спокуслива Демі Роуз захопила гарячими формами (18+)

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі / @demirose

Популярна фотомодель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через серію ефектних фото у бікіні. Ця дівчина точно не має комплексів щодо своїх форм.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і має зовсім нетипові параметри для моделей, адже її зріст лише 157 см, зате компенсувала це тонкою талією та ефектним бюстом. Через це дівчину частенько називають юною англійською Кім Кардашян. Тож не дивно, що у цієї красуні більше як 10 мільйонів підписників в Instagram.

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Тут дівчина регулярно публікує яскраві фото своїх буднів, а також усіляко підкреслює свої форми. Зважаючи на те, що пляжний сезон досі триває, тому Демі радо ділиться пікантними фото у бікіні.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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