Ідеал жінки: архівне фото юної Моніки Беллуччі підкорює серця

Акторка Моніка Белуччі навіть з віком не втрачає своєю привабливості та харизми, але від її фото від юності перехоплює подих. Про один з архівних знімків нагадали і в мережі, і від нього важко відвести погляд.

На платформі Reddit користувач з ніком AriSpaceExplorer поділився фото розкішної Моніки Белуччі у молодості, яке стрімко піднялось у топи.

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За короткий час допис зібрав понад тисячу коментарів та більше як 52 тисяч балів. І це не дивно, адже на знімку італійська акторка позує в обтислій сукні з декольте та на велосипеді. Знімок було зроблено ще у 1991 році у Римі, коли зірки було всього 27 років.

До слова, зараз Моніці 55 і вона досі готова вражати своєю вродою:

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