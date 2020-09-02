Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Ідеал жінки: архівне фото юної Моніки Беллуччі підкорює серця

  • 77
Молода Моніка Беллуччі - фото 1
Молода Моніка Беллуччі / instagram.com/monicabellucciofficiel

Акторка Моніка Белуччі навіть з віком не втрачає своєю привабливості та харизми, але від її фото від юності перехоплює подих. Про один з архівних знімків нагадали і в мережі, і від нього важко відвести погляд.

На платформі Reddit користувач з ніком AriSpaceExplorer поділився фото розкішної Моніки Белуччі у молодості, яке стрімко піднялось у топи.

І ще: Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у відвертому образі

За короткий час допис зібрав понад тисячу коментарів та більше як 52 тисяч балів. І це не дивно, адже на знімку італійська акторка позує в обтислій сукні з декольте та на велосипеді. Знімок було зроблено ще у 1991 році у Римі, коли зірки було всього 27 років.

Monica Bellucci in Rome, 1991 from r/OldSchoolCool

До слова, зараз Моніці 55 і вона досі готова вражати своєю вродою:

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу перевтілилась у сексуальну морячку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1421
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 182
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2493315
Загрузка...
Новини