Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у відвертому образі

Українська секс-бомба та зірка Playboy Даша Астаф'єва вміє вигідно показати свою розкішну фігуру. Артистка часто радує шанувальників пікантними знімками з відвертих фотосесій. Цього разу красуня приміряла один з головних трендів сезону – леопардовий принт.

Так, Даша Астаф'єва поділилася з підписниками в Instagram ефектними кадрами в сексуальному вбранні. Зірка позує в облягаючому леопардовому платті, яке вигідно підкреслило її апетитну фігуру та тонку талію. А родзинкою зухвалого образу стало екстремальне декольте з тонкими бретелями.

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Вишукана укладка, яскравий макіяж з червоною помадою і великі сережки-кільця завершують сміливий лук Астаф'євої. "Дами, після сорока, скажіть, а потім же леопард ще більше подобається?" – з гумором прокоментувала знімки Даша.

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