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Спокуслива Демі Роуз показала розкішний бюст (18+)

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Демі Роуз показала апетитну фігуру - фото 1
Демі Роуз показала апетитну фігуру / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги прихильників. А все через любов до відсутності спіднього.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно наповнює свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має понад 16 мільйонів прихильників. Хоч красуня і відрізняється від своїх типових колег-моделей, але регулярно отримує компліменти щодо своєї розкішної фігури. До того ж, дівчину звикли порівнювати з Селеною Гомес та Кім Кардашян. А пікантні кадри на сторінці Демі лише доповнюють її профіль.

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Це підтверджують і свіжі фото, на яких модель позує без бюстгальтера, а також у розкішній сукні з корсетом. Здається, у дівчини зовсім нема комплексів щодо своїх апетитних форм та ангельської вроди.

Спокуслива Демі Роуз показала розкішний бюст (18+) - фото 461806

Спокуслива Демі Роуз показала розкішний бюст (18+) - фото 461807

Спокуслива Демі Роуз показала розкішний бюст (18+) - фото 461808

Спокуслива Демі Роуз показала розкішний бюст (18+) - фото 461809

Джерело фото: instagram.com/demirose

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