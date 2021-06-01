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Вилита Меган Фокс: Юлія Саніна підкорила фанатів сміливим образом
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Українська співачка Юлія Саніна показала на своїй сторінці в інстаграмі новий знімок. Фоловери високо оцінили зухвалий лук красуні!
30-річна співачка Юлія Саніна рідко публікує фотографії, на яких її можна побачити в сміливих і відвертих образах. Тому її новий пост підняв справжню бурю емоцій серед фоловерів!
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У кадрі зірка позувала в майці в сітку і штанях, поверх яких наділа шорти. Також Юлія зробила яскравий макіяж в стилі смокі-айс з акцентом на червоні губи. Ефектності образу додали ланцюги і чорна перука-каре. В цілому фото вийшло дуже зухвалим. "Дуже красива, як завжди", "Ви – ікона", "Стиль", "Вау", "Вилита Меган Фокс", "Яка ж ти крута", – пишуть шанувальники в коментарях.
Можливо, якщо цей кадр набере якомога більше лайків, то і фронтвумен The Hardkiss буде публікувати такі пости частіше.
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