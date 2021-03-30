Надя Дорофєєва у сріблястій мінісукні підірвала мережу

Українська співачка і тренер на шоу Голос Надя Дорофєєва, яка виступає під псевдонімом DOROFEEVA, захопила шанувальників знімками в спокусливому вбранні. Фоловери у захваті від Наді!

Зірка з'явилася в блискучій мінісукні з відкритою спиною. Образ доповнили ефектна зачіска і вечірній макіяж. Надя супроводила фото публікацією про вокальний проєкт у своєму інстаграмі.

І ще: DOROFEEVA презентувала свій перший мініальбом: слухати онлайн

"Нокаути – відповідальний і вирішальний етап для тренера і його команди, за ним йдуть прямі ефіри, на яких прийняття рішень вже переходить до вас. Я пишаюся тим, як учасники ростуть в шоу і розкриваються сильніше на кожному етапі. Розкажіть, хто з моєї команди ваш фаворит?", – написала Дорофєєва.

У відповідь прихильники засипали її компліментами. "Найкрасивіший тренер Голосу країни", "Твоя команда найкраща", "Нереальний образ", "Шикарна", – відзначили фоловери в коментарях.

Це цікаво: Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом