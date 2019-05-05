Спокуслива Даша Астаф'єва збудила мережу гарячим фото

Відома українська співачка й акторка Даша Астаф’єва розбурхала шанувальників новими знімками. Знаменитість потішила усіх яскравими світлинами.

На фотографіях Даша позувала у штанах-кльош і прозорій блузці, через яку видно білизну.

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Знімки Астаф'єва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники співачки захоплювалися її красою і залишили десятки коментарів під фото. Прихильники захоплюються стилем і красою знаменитості: "Даша-Даша, ви богиня", "Ось це сексуальність", "Найгарніша жінка у світі", "Шикарна!"

А ще днями українська секс-бомба захопилася гіперреалістичним портретом, що був намальований спеціально для неї художником Сергієм Піскуновим. Кадрами відвертої роботи красуня також поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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