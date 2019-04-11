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Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії (18+)

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Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії (18+) - фото 1

Популярна українська співачка та просто секс-бомба Даша Астаф'єва відома своєю відвертістю та розкутістю. Артистка показала нові еротичні знімки. Фото з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Спокуслива Даша Астаф'єва знялася в новій сміливій фотосесії.

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Даша одягнена у звабливу чорну сітку. На іншому кадрі співачка знялася у чорному пір'ї, яке імітує крило. На цьому ж знимку на Даші майже непомітний бежевий комплект білизни – весь акцент на крилі.

До теми: Даша Астаф'єва знялася в інтимній фотосесії (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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