Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+)

  • 27
Даша Астаф'єва на обкладинці Playboy - фото 1
Даша Астаф'єва на обкладинці Playboy / Instagram

Популярна українська модель, актриса і співачка Даша Астаф'єва знову порадувала своїх підписників відвертими знімками. Пікантні кадри секс-бомба опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, сексуальна та зваблива Даша Астаф'єва оприлюднила архівні обкладинки знаменитого журналу Playboy, для якого вона знялася десять років тому. Також Астаф'єва показала обкладинки 2011 і 2019 років.

До теми: Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)

Крім цього, виконавиця показала кілька спільних фото з Х'ю Хефнером, засновником знаменитого журналу, з яким, до речі, Дар'я була особисто знайома.

Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320359
Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320358
Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320357
Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320356
Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320355
Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+) - фото 320354

Читайте також: Українська співачка показала гарячі танці без білизни: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
  • 08 квітня, 16:21
  • 602
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 496
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • 08 квітня, 19:04
  • 1414
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз