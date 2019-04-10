Гаряча Даша Астаф'єва оприлюднила свої архівні обкладинки Playboy (18+)

Популярна українська модель, актриса і співачка Даша Астаф'єва знову порадувала своїх підписників відвертими знімками. Пікантні кадри секс-бомба опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, сексуальна та зваблива Даша Астаф'єва оприлюднила архівні обкладинки знаменитого журналу Playboy, для якого вона знялася десять років тому. Також Астаф'єва показала обкладинки 2011 і 2019 років.

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Крім цього, виконавиця показала кілька спільних фото з Х'ю Хефнером, засновником знаменитого журналу, з яким, до речі, Дар'я була особисто знайома.

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