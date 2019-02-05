Спокуслива Даша Астаф'єва похизувалась формами

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва знову розбурхала шанувальниками кадрами з нової фотосесії. Тут спекотно!

33-річна українська модель і співачка Дар'я Астаф'єва тішить своєю красою не лише з екранів та брендів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там зірка Playboy ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що за нею стежать понад 354 тисяч користувачів.

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Нещодавно Даша показала нові кадри зі зйомки у короткій сукні, яка підкреслює струнку фігуру зірки. До того ж, дівчина приміряла довгі локони, дещо змінивши образ.

Гортайте галерею:

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