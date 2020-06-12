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Спокуслива боєць ММА підкорила мережу фото в бікіні

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Валері Лореда - фото 1
Валері Лореда / imginn

Боєць MMA Валері Лореда звобила мережу знімком в мінібікіні. Пікантним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото боєць змішаних єдиноборств відображена в ледь помітному мінібікіні тілесного кольору.

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Спокуслива боєць ММА підкорила мережу фото в бікіні - фото 409789

Спокуслива боєць ММА підкорила мережу фото в бікіні - фото 409790

Дівчина сидить на краю басейну, позуючи спиною до камери і стоїть біля води, дивлячись в кадр. Спортсменка доповнила образ лише годинником і гумкою на зап'ясті. Користувачі мережі захоплені зовнішністю дівчини.

Але не всім подобатися така відвертість Лореди. Раніше спортсменку розкритикувала боєць ММА Мейсі Чіассон. Вона звинуватила колегу в зайвій відвертості, відзначаючи, що це не те, чому вони мають вчити молоде покоління.

Спокуслива боєць ММА підкорила мережу фото в бікіні - фото 409791

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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