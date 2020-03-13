На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співробітники Apple Store більше не пропонують приміряти AirPods і Apple Watch
-
- 8
Компанія Apple прийняла нове рішення, яке має допомогти запобіганню поширення коронавірусу. Відтепер існує заборона співробітникам деяких роздрібних магазинів Apple Store пропонувати відвідувачам примірювати фірмові годинники Apple Watch, а також навушники AirPods.
Клієнти як і раніше можуть попросити примірку Apple Watch і AirPods, але співробітники проінструктовані не пропонувати примірку заздалегідь.
До теми: У небі над Сіднеєм з'явився напис, який закликає мити руки
Зазначимо, що раніше Apple оновила рекомендації з чищення гаджетів. На офіційному сайті Apple нарешті дозволили протирати пристрої власного бренду вологими серветками. Не важко здогадатись, що такі зміни могло викликати поширення коронавірусу. Нагадаємо, що базові правила гігієни допомагають зменшити ризики зараження. Тож тепер екрани iPad, iPhone, iPod та iMac можна протирати вологими серветками, які раніше були під забороною. Звісно ж, деякі правила залишились, приміром, поверхні пристроїв рекомендують очищати серветками Clorox Disinfecting Wipes та не використовувати будь-яких інших рідин.
Також компанія розмістила санітайзери для дезінфекції рук і скоротила кількість стільців у Genius Bar, щоб збільшити простір між покупцями.
Читайте також: ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
-
21:2114 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
20:225 "здорових продуктів", яких слід уникати
-
19:56Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:42Співробітники Apple Store більше не пропонують приміряти AirPods і Apple Watch
-
19:22На битві поглядів Усик – Чісора українець покропив усіх антисептиком
-
19:13Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків
-
18:55Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:54Названі найкращі продукти для здоров'я зубів
-
18:43Disneyland зачиняються до кінця місяця через коронавірус
-
18:31Google показала роботу свого "мобільного радара" зсередини
-
18:24Jerry Heil в мінітопі перетворилася на Гаррі Поттера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Знамениту картину Далі знайшли в комісійному магазині
-
17:42Ця шкідлива звичка дозволяє захиститися від алергії
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
17:12У Греції запалили олімпійський вогонь: уперше естафету почала жінка
-
16:51Іванка Трамп вирушила на роботу у мініспідниці
-
16:42У небі над Сіднеєм з'явився напис, який закликає мити руки
-
16:17Україна закриває свої кордони для іноземців: як це вплине на українців за кордоном
-
16:12Укрзалізниця скасувала потяги до Словаччини: перелік напрямків
-
16:02Перша смерть від коронавірусу в Україні: стали відомі деталі
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові