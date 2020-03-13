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Карантин Коронавірус

Співробітники Apple Store більше не пропонують приміряти AirPods і Apple Watch

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Apple ввела обмеження для продавців фірмової техніки - фото 1
Apple ввела обмеження для продавців фірмової техніки

Компанія Apple прийняла нове рішення, яке має допомогти запобіганню поширення коронавірусу. Відтепер існує заборона співробітникам деяких роздрібних магазинів Apple Store пропонувати відвідувачам примірювати фірмові годинники Apple Watch, а також навушники AirPods.

Клієнти як і раніше можуть попросити примірку Apple Watch і AirPods, але співробітники проінструктовані не пропонувати примірку заздалегідь.

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Продавці Apple Store не пропонуватимуть приміряти фірмові годинники і навушники - фото 391945
Продавці Apple Store не пропонуватимуть приміряти фірмові годинники і навушники

Зазначимо, що раніше Apple оновила рекомендації з чищення гаджетів. На офіційному сайті Apple нарешті дозволили протирати пристрої власного бренду вологими серветками. Не важко здогадатись, що такі зміни могло викликати поширення коронавірусу. Нагадаємо, що базові правила гігієни допомагають зменшити ризики зараження. Тож тепер екрани iPad, iPhone, iPod та iMac можна протирати вологими серветками, які раніше були під забороною. Звісно ж, деякі правила залишились, приміром, поверхні пристроїв рекомендують очищати серветками Clorox Disinfecting Wipes та не використовувати будь-яких інших рідин.

Також компанія розмістила санітайзери для дезінфекції рук і скоротила кількість стільців у Genius Bar, щоб збільшити простір між покупцями.

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Джерело: Business Insider
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