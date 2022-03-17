Клаудія Шиффер підтримала Україну та закликала допомогти українським біженцям

Чимало світових зірок уже підтримали Україну на тлі вторгнення Росії, а деякі з них навіть неодноразово. На цей раз з меседжем про допомогу українцям виступила й Клаудія Шиффер.

Так, супермодель висловила солідарність українському народові та у новій публікації в Instagram закликала допомогти біженцям. Клаудія Шиффер звернулася до своїх фоловерів з проханням поширювати інформацію про можливі способи допомоги українським сім'ям, які були змушені тікати й рятуватися від злочинних воєнних дій Росії.

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"Моє серце розривається через незліченні родини та дітей, змушених тікати з України. Я підтримую ЮНІСЕФ та підтримую їхні зусилля — надання сім'ям доступу до їжі та води, охорони здоров'я, притулку та оцінки ситуації з біженцями у сусідніх країнах. Я закликаю вас поділитися інформацією про збирання коштів на ваших власних платформах, і, будь ласка, розгляньте можливість пожертвування, якщо можете", – написала зірка.

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