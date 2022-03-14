Шерлок з Україною: Камбербетч готовий приймати біженців у власному домі

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч продовжує усіляко підтримувати українців у війні з російськими окупантами. Цього разу зірка "Шерлока" наголосив, що кожен має щось робити в цей важкий час, тож він готовий відчинити свої двері для біженців з України.

37-річний британський актор Бенедикт Камбербетч не втомлюється нагадувати світу про те, що на Україну напали російські війська. Навіть на церемонії вручення EE British Academy Film Awards 2022 у Лондоні він з'явився у костюмі зі значком у кольорах українського прапора, пише reuters.

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Ще на початку заходу він дав коментар телеканалу Sky News, у якому розповів, що сподівається долучитись до урядової програми Великої Британії щодо прийому українських біженців.

Це справді шокуючий час – бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависло над нами. Нам усім потрібно робити більше, ніж просто носити значок. Кожен має зробити все, що в його силах. Рекордна кількість людей запропонувала поселити біженців у своїх будинках, і я сподіваюся приєднатися до їхніх лав, – заявив актор.

Йдеться про програму "Homes for Ukraine", у рамках якої представники бізнесу, різноманітних організації та громадськості зможуть пропонувати помешкання і без сімейних зв'язків всім біженцям, які приїжджають до Великої Британії.

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