На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співачка Демі Ловато здивувала новою зачіскою і схудненням без дієт (відео)
-
- 37
Популярна співачка Демі Ловато здивувала шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. Зірка не лише зробила ще коротшу стрижку, а й позбулась зайвих кілограмів.
28-річна американська співачка та акторка Демі Ловато періодично зникає з поля зору шанувальників, намагаючись підтримувати свій моральний та фізичний стан у нормі. Однак тепер профіль зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад 100 мільйонів підписників, почав знову наповнюватись свіжими кадрами.
І ще: Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)
Вже вдруге за останній час Демі вирішила кардинально змінити зачіску, але тепер на заміну рожевому прийшов каштановий, а стрижка стала ще коротшою. До того ж, дівчина записала відео, на якому демонструє, як сильно схудла, адже старі штанці тепер зовсім не тримаються на її стрункій фігурі.
"Я більше не рахую калорії. Я більше не тренуюся. Я не обмежую себе і не очищаюся. Я живу не відповідно до дієтичної культури, і я дійсно схудла. Це інший досвід. Я почуваюся ситою. Але не від їжі, а від божественної мудрості і космічного керівництва. Мир, спокій, радість і любов", – такий простий секрет позитивних змін Демі Ловато.
Читайте також: Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:51Як зупинити кров з носа у дитини: порада від парамедика (відео)
-
15:23Укрпошта випустила перші в історії України марки у жанрі НЮ: фото
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
14:28Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця
-
14:14Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:49Науковці відтворили вигляд стародавніх предків людини
-
13:20Співачка Демі Ловато здивувала новою зачіскою і схудненням без дієт (відео)
-
12:46Ілон Маск створить нове місто у Техасі
-
12:18Instagram випадково забрав у користувачів лайки: перші деталі
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
11:19Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)
-
10:52Десерт у вигляді собаки: епічне відео розсмішило мережу
-
10:25THE HARDKISS – Обійми: дивіться новий кліп, знятий в метро у Києві
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:54Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
08:539 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
08:31Названо неочікувану причину появи зайвої ваги
-
07:59Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
-
07:13Насіння соняшника, гарбуза або льону: чому корисно їсти хліб з такими добавками
- 02 березня
-
22:06Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
21:31ТОП найпотужніших Android-смартфонів лютого: лідер вас вразить
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео