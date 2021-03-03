Співачка Демі Ловато здивувала новою зачіскою і схудненням без дієт (відео)

Популярна співачка Демі Ловато здивувала шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. Зірка не лише зробила ще коротшу стрижку, а й позбулась зайвих кілограмів.

28-річна американська співачка та акторка Демі Ловато періодично зникає з поля зору шанувальників, намагаючись підтримувати свій моральний та фізичний стан у нормі. Однак тепер профіль зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад 100 мільйонів підписників, почав знову наповнюватись свіжими кадрами.

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Вже вдруге за останній час Демі вирішила кардинально змінити зачіску, але тепер на заміну рожевому прийшов каштановий, а стрижка стала ще коротшою. До того ж, дівчина записала відео, на якому демонструє, як сильно схудла, адже старі штанці тепер зовсім не тримаються на її стрункій фігурі.

"Я більше не рахую калорії. Я більше не тренуюся. Я не обмежую себе і не очищаюся. Я живу не відповідно до дієтичної культури, і я дійсно схудла. Це інший досвід. Я почуваюся ситою. Але не від їжі, а від божественної мудрості і космічного керівництва. Мир, спокій, радість і любов", – такий простий секрет позитивних змін Демі Ловато.

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