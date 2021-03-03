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Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)

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Джей Ло в купальнику - фото 1
Джей Ло в купальнику / instagram.com/jlo/

Популярна співачка Дженніфер Лопес не припиняє вражати шанувальників своїм юним виглядом. Цього разу зірка опинилась у центрі уваги через пікантне селфі в купальнику.

51-річна акторка, співачка та продюсерка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись кар'єрою та родиною, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 144 мільйони фанатів, і це зовсім не дивно. Красуня регулярно ділиться новими кадрами зі своїх робочих та звичайних буднів.

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Нещодавно акторка похизувалась ідеальною фігурою у білому купальнику з глибоким декольте. Здається, такі селфі від Джей Ло лише підтверджують, що зірка точно має свій секрет вічної юності. І він доволі простий: регулярні фізичні навантаження, правильне харчування та догляд за собою.

instagram.com/jlo/ - фото 449997
instagram.com/jlo/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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