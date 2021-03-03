На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)
-
- 0
Популярна співачка Дженніфер Лопес не припиняє вражати шанувальників своїм юним виглядом. Цього разу зірка опинилась у центрі уваги через пікантне селфі в купальнику.
51-річна акторка, співачка та продюсерка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись кар'єрою та родиною, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 144 мільйони фанатів, і це зовсім не дивно. Красуня регулярно ділиться новими кадрами зі своїх робочих та звичайних буднів.
І ще: Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю
Нещодавно акторка похизувалась ідеальною фігурою у білому купальнику з глибоким декольте. Здається, такі селфі від Джей Ло лише підтверджують, що зірка точно має свій секрет вічної юності. І він доволі простий: регулярні фізичні навантаження, правильне харчування та догляд за собою.
Читайте також: Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
10:52Десерт у вигляді собаки: епічне відео розсмішило мережу
-
10:25THE HARDKISS – Обійми: дивіться новий кліп, знятий в метро у Києві
-
09:54Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
08:539 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:31Названо неочікувану причину появи зайвої ваги
-
07:59Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
-
07:13Насіння соняшника, гарбуза або льону: чому корисно їсти хліб з такими добавками
- 02 березня
-
22:06Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
21:31ТОП найпотужніших Android-смартфонів лютого: лідер вас вразить
-
21:163 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:46В іконці додатка Amazon побачили натяк на Гітлера: компанія поміняла її
-
20:19Швейцарець виграв шалену суму у лотерею: шанс був один на 139 мільйонів
-
19:53З'явилося відео, як брат Тайсона Ф'юрі здобув перемогу брутальним нокаутом
-
19:42Представлений компактний кросовер Hyundai Bayon: у чому його особливості
-
19:24Названа точна кількість кроків на день для здоров'я і довголіття
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
19:06Xiaomi розсекретила ключові особливості смартфона Redmi Note 10 Pro
-
18:49Вагітна дружина ексхолостяка Нікіти Добриніна збентежила відвертою фотосесією
-
18:32Чому каву категорично не можна зберігати в холодильнику
-
18:18Гороскоп на 3 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео
- 27 лютого
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку