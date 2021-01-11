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Співачка Демі Ловато здивувала фанатів кардинальним перевтіленням (відео)

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Демі Ловато змінила образ - фото 1
Демі Ловато змінила образ / instagram.com/ddlovato

Популярна співачка Демі Ловато вирішила у новому році справді почати нове життя, тому розпрощалась зі своїм довгим чорним волоссям. Дуже сміливі зміни!

28-річна американська співачка та акторка Демі Ловато періодично зникає з поля зору шанувальників, намагаючись підтримувати свій моральний стан у нормі. Однак тепер профіль зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад 96 мільйонів підписників, почав знову наповнюватись свіжими кадрами.

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І такого оновлення від Демі шанувальники не очікували, адже кілька місяців вона розпрощалась з довгим чорним волоссям та обрала коротку стрижку, а тепер підстриглась ще коротше і пофарбувалась у рожевий. Змінами зірка похизувалась у коротенькому відео, яке за кілька годин зібрало понад 300 тисяч переглядів і справжній шквал коментарів. Фанати розділились на кілька таборів: хтось у захваті, а хтось переймається, що тепер Ловато більше схожа на хлопця. А як вважаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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