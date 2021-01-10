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39-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото)

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Алессандра Амброзіо у формі - фото 1
Алессандра Амброзіо у формі / instagram.com/alessandraambrosio

Знаменита модель Алессандра Амброзіо продовжує надихати жінок по всьому світу турбуватись про себе, адже ця красуня може з легкістю позмагатись за виглядом навіть з юними колегами!

39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. Все тому, що одна із найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка хоч віднедавна офіційно покинула компанію, публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті. До того ж, красуня обожнює пляжі та не у захваті від фотошопу.

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Тому не дивно, що часто у її стрічці можна побачити сонячні кадри, і нові фото не стали винятком. Свіжа серія демонструє розкішну Амброзіо у спортивному костюмі, яка танцює посеред пляжу. Важко не помітити, що жінка тримає себе у формі і в будь-яку мить готова сяяти з подіумів.

39-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото) - фото 442481

39-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото) - фото 442482

39-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото) - фото 442483

39-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото) - фото 442484

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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