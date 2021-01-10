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Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Жизель Бюндхен, – всесвітньо відома 40-річна топмодель з Бразилії, яка неодноразово очолювала рейтинги Forbes, і минулий рік – не виняток.
Одна з найвідоміших красунь світу, колишня "ангел" Victoria's Secret, актриса, благодійниця, бізнесвумен і мама, бразилійка Жизель Бюндхен стала найвисокооплачуванішою моделлю у 2020 році. І сьогодні у найспекотнішій рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми тебе знайомимо ближче з зіркою подіумів.
Тут гаряче: Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
Дата народження: 20 липня 1980 рік (40 років);
Рідне місто: Хорізонтіна (Бразилія);
Зріст: 180 см.
Модельна кар'єра Жизель почалася, як би нелогічно це не звучало, з відвідування McDonald's, де у 1994 році її помітив скаут модельного агентства, і вже у 16 років вона дебютувала на нью-йоркському Тижні моди, а через рік знялася для своєї першої обкладинки Vogue (бразильська версія журналу).
Саме журнал Vogue проголосив Жизель Бюндхен моделлю тисячоліття.
Мабуть, найпровокативніший показ у кар'єрі бразильської супермоделі і один з найважливіших відбувся у 1998 році – він знаменує собою багаторічну співпрацю дівчини і геніального Александра Макквіна. Тоді 17-річна Жизель з'явилася на подіумі у чорній перуці, накладних віях і у срібному топі з одних ланцюжків, які майже не прикривали груди моделі.
У квітні 2015 року бразильська супермодель востаннє вийшла на подіум: вона тріумфально закрила показ Colcci, що пройшов в далекому жаркому Сан-Паулу.
Сьогодні Бюндхен 40 років, її статки перевищують суму у мільярд доларів, Forbes офіційно неодноразово визнав її найбагатшою і найсексуальнішою супермоделлю світу, саме вона вперше продемонструвала комплект Sexy Splendor Fantasy Bra на показі Victoria's Secret вартістю 12,5 мільйона доларів.
А ось якими фото ділиться зірка сьогодні на своїй сторінці в Instagram. Насолоджуйся сексуальною добіркою:
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