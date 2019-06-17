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Список смартфонів Samsung, які першими отримають оновлення до Android 10

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Низка смартфонів Samsung оновиться до Android 10 - фото 1
Низка смартфонів Samsung оновиться до Android 10

Кілька днів тому в мережі з'явився список смартфонів Xiaomi – претендентів на пріоритетне отримання Android 10. А зараз опублікований аналогічний перелік смартфонів Samsung. Дізнайтесь, чи є серед "щасливців" ваш смартфон?

Список смартфонів Samsung, які першими оновлять до Android 10, на своїй сторінці в Twitter виклав Мукул Шарма. Через те, що він майже ніколи не помиляється у своїх прогнозах, то цій інформації цілком можна довіряти.

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Інсайдер зазначає, що терміни випуску відповідного оновлення невідомі (воно з'явиться "рано чи пізно"), але перелік складено з моделей, які отримають Android 10 в пріоритетному порядку.

Список смартфонів Samsung, які оновлять до Android 10 - фото 335002

Як видно, в ньому 12 моделей і 3 серії. Серед них найбільше представників серії А минулого та поточного року, а також флагмани, у тому числі перспективний Galaxy Note 10.

Якщо у Xiaomi тестова версія прошивки Android 10 обіцяна в четвертому кварталі поточного року, то у Samsung може все трохи затягнутися. Скажімо, до першого-другого кварталу наступного року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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