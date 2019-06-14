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Android 10: відомо, які смартфони Xiaomi і коли оновляться до актуальної версії ОС

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Низка смартфонів XIaomi отримає Android 10 до кінця цього року - фото 1
Низка смартфонів XIaomi отримає Android 10 до кінця цього року

Компанія Xiaomi опублікувала на форумі MIUI офіційний список пристроїв, які будуть першими оновлені до наступної версії операційної системи Android.

У першу хвилю потрапили здебільшого флагманські моделі останніх поколінь, хоча в списку є й кілька недорогих апаратів.

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Список смартфонів Xiaomi та Redmi, які оновлять до Anrdoid 10:

  • Xiaomi Mi9 – четвертий квартал 2019 року
  • Redmi K20 Pro – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi8 – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi8 Explorer Edition – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi Mix 2S – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi Mix 3 – четвертий квартал 2019 року
  • Redmi K20 – четвертий квартал 2019 року
  • Xiaomi Mi9 SE – четвертий квартал 2019 року
  • Redmi Note 7 (Q1 2020) – перший квартал 2020 року
  • Redmi Note 7 Pro (Q1 2020) – перший квартал 2020 року
Android 10: відомо, які смартфони Xiaomi і коли оновляться до актуальної версії ОС - фото 334381

У примітці розробники відзначили, що зазначений час випуску оновлення для кожної моделі є орієнтовним. Якщо під час тестування прошивок будуть виявлені які-небудь проблеми, терміни можуть змінитися.

Нагадаємо, що власники Xiaomi Mi9, Xiaomi Mi Mix 3 5G і Redmi K20 Pro вже можуть встановити офіційну бета-версію Android Q на свої пристрої у рамках програми тестування від Google.

Ймовірно, всі смартфони Xiaomi отримають Android 10 разом з новою фірмовою прошивкою MIUI 11, реліз якої запланований на другу половину цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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