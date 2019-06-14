Android 10: відомо, які смартфони Xiaomi і коли оновляться до актуальної версії ОС

Низка смартфонів XIaomi отримає Android 10 до кінця цього року

Компанія Xiaomi опублікувала на форумі MIUI офіційний список пристроїв, які будуть першими оновлені до наступної версії операційної системи Android.

У першу хвилю потрапили здебільшого флагманські моделі останніх поколінь, хоча в списку є й кілька недорогих апаратів.

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Список смартфонів Xiaomi та Redmi, які оновлять до Anrdoid 10:

Xiaomi Mi9 – четвертий квартал 2019 року

Redmi K20 Pro – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi8 – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi8 Explorer Edition – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi Mix 2S – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi Mix 3 – четвертий квартал 2019 року

Redmi K20 – четвертий квартал 2019 року

Xiaomi Mi9 SE – четвертий квартал 2019 року

Redmi Note 7 (Q1 2020) – перший квартал 2020 року

Redmi Note 7 Pro (Q1 2020) – перший квартал 2020 року

У примітці розробники відзначили, що зазначений час випуску оновлення для кожної моделі є орієнтовним. Якщо під час тестування прошивок будуть виявлені які-небудь проблеми, терміни можуть змінитися.

Нагадаємо, що власники Xiaomi Mi9, Xiaomi Mi Mix 3 5G і Redmi K20 Pro вже можуть встановити офіційну бета-версію Android Q на свої пристрої у рамках програми тестування від Google.

Ймовірно, всі смартфони Xiaomi отримають Android 10 разом з новою фірмовою прошивкою MIUI 11, реліз якої запланований на другу половину цього року.

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