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Спіднє не в моді: Кім Кардашян здивувала новими фото

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Кім Кардашян засвітила форми у прозорій сукні - фото 1
Кім Кардашян засвітила форми у прозорій сукні / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила вкотре похизуватись своїми формами та розбурхала шанувальників. Все через прозору сукню та відсутність спідньої білизни.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою коханою репера Каньє Веста стежать понад 322 млн фанатів. І це не дивно, бо зірка регулярно ділиться світлинами зі зйомок, популярних заходів та своїх буднів, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати шанувальникам, що навіть довга чорна сукня може мати доволі екстраординарний вигляд. Зірка позувала на фоні океану у, на перший погляд, стриманому вбранні. Але вирізи та прозора тканина розвіяли всі натяки на суворість. Тож не дивно, що шанувальники вже встигли засипати Кардашян компліментами та назвати її сучасною русалкою.

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instagram.com/kimkardashian
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instagram.com/kimkardashian
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instagram.com/kimkardashian

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