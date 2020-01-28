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Спекотна Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських мотивує шанувальників навіть на відпочинку, демонструючи шикарну фігуру.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирушила на канікули в сонячну Мексику з чоловіком Потапом.

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Так, артистка показала фото з ранкової пробіжки, засвітивши шикарну схудлу фігуру, не забуваючи про спорт навіть на відпочинку.

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день! Have a good day!", – розкрила секрет своєї стрункості Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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