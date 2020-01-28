Спекотна Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення

Співачка Настя Каменських мотивує шанувальників навіть на відпочинку, демонструючи шикарну фігуру.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирушила на канікули в сонячну Мексику з чоловіком Потапом.

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Так, артистка показала фото з ранкової пробіжки, засвітивши шикарну схудлу фігуру, не забуваючи про спорт навіть на відпочинку.

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день! Have a good day!", – розкрила секрет своєї стрункості Каменських.

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