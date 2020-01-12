Гаряча Настя Каменських розбурхала мережу апетитними формами в бікіні

Українська співачка Настя Каменських не перестає демонструвати свої літні образи з Мексики, які заводять шанувальники своєю відвертістю. Адже красуня без сорому показує апетитні і підтягнуті форми на камеру. Новий спекотний знімок Настя вирішила показати в деталях.

На свіжому фото Настя Каменських постала у відвертому купальнику лаймового кольору. Так, красуня вибрала костюм, що складається з крихітного топа і трусиків-бікіні з високим вирізом. Зірка позує без макіяжу. Крім цього, вона супроводила гаряче фото роздумами про жіночу енергетику і внутрішню силу.

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"Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям – це талант кожної жінки. Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це. Жінка від природи має незвичайну пластичність, дивовижну сприйнятливість, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих. Ми живемо у Всесвіті, який наповнює енергією нас, а ми – наповнюємо її. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній його частинці посмішку, добро, радість, насолоду, позитивну енергію", – поділилася філософськими роздумами Каменських.

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