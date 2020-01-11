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Зухвала Настя Каменських з незвичайною зачіскою вразила мережу

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських зараз відпочивають у Мексиці, де пара проводить своє дозвілля в Канкуні і ділиться з шанувальниками ефектними кадрами. На цей раз співачка вирішила піти далі і змінила зачіску. На нових фото в Instagram вона позує з пустотливими косичками.

Та свіжому знімку Настя Каменських постала у вільному світлому худі з капюшоном і продемонструвала свій лук в деталях. Красуня цього разу обійшлася без косметики. А увагу підписників зірки привернула незвичайна зачіска у вигляді косичок. До речі, в такому вигляді співачка відправилася на велопрогулянку.

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Шанувальники співачки розділилися на два табори. Частина фанів вважає, що артистка змінилася і помітно помолодшала, а іншим підписникам новий імідж абсолютно не сподобався.

Зухвала Настя Каменських з незвичайною зачіскою вразила мережу - фото 379075

Зухвала Настя Каменських з незвичайною зачіскою вразила мережу - фото 379076

Зухвала Настя Каменських з незвичайною зачіскою вразила мережу - фото 379077

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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