Спекотна актриса із Загону самогубців знялася топлес для реклами

Модель і актриса Кара Делевінь знялася в рекламі нової колекції модного будинку Balmain разом з його креативним директором Олів'є Рустеном. Цим фотосетом вона не тільки повторила культову зйомку Джанет Джексон, але і розділила користувачів соцмереж на 2 табори.

Зовсім нещодавно Кара Делевінь поголила голову наголо і закосплеіла у себе в інстаграмі Голлума, а тепер у неї вийшов ще один крутий косплей – у новій рекламі модного будинку Balmain.

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Кара знялася у фотосесії з креативним директором Balmain Олів'є Рустеном. Одні фоловери заздрять Олів'є, а інші скаженіють, що в рекламі одягу... немає одягу. Положення рук героїв на кадрах змінюється, але погляд Делевінь незмінно залишається вкрай суворим.

Кара Делевінь знялася в рекламі для Balmain

Кара Делевінь знялася в рекламі для Balmain

Насправді перший кадр – це відсилка до знаменитого знімка Джанет Джексон 1993 року. І Олів'є зовсім не приховує, хто був джерелом натхнення для фотосету.

Джанет Джексон

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