SOWA відкрила свої "Шрами": слухайте онлайн нову пісню співачки

Співачка SOWA презентувала особливий сингл. У ньому вона вперше стала автором слів і музики. Слухайте онлайн відверту пісню "Шрами" від SOWA на Радіо МАКСИМУМ!

Ця молода артистка лише зовсім нещодавно увірвалась на терени вітчизняного шоу-бізнесу, та вже впевнено в ньому закріпилась. Ротація на топових радіостанціях і музичних каналах, глянцеві та друковані видання, і звичайно, перші сходинки в музичних чартах – це все на рахунку цієї артистки. Слухайте нову пісню "Шрами" на Радіо МАКСИМУМ!

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"Пісня "Шрами" є моєю дебютною авторською піснею. Думаю, для кожного автора прем'єра треку є хвилюючим моментом, адже ти наче "оголяєш" душу перед багатьма людьми. Саме через тексти та музику я можу передавати власні почуття, стан душі та те, що зараз відбувається у моєму житті. В цій роботі вкладені найщиріші почуття – розпач, сум, образа, а з іншої сторони надія на світле майбутнє, тільки вже не разом", – ділиться артистка.

SOWA – Шрами, слухайте онлайн нову пісню співачки:

Уже зовсім скоро SOWA презентує кліп на цей трек. За словами артистки саме ця робота буде зовсім іншою та відрізнятиметься від попередніх.

"Це не тільки прем‘єра пісні, а й здійснення власної мрії. Я завжди знала, що хочу залишати в цьому світі свій почерк та слід за допомогою пісень, але не думала, що це відбудеться так скоро", – зізнається SOWA.

Нагадаємо, що раніше SOWA представила кліп на пісню "Сам на сам". Нагадаємо, що це уже п'ята композиція у здобутку молодої артистки. Зйомки кліпу співачки SOWA на пісню "Сам на сам" відбувалися у турецькому місті Стамбул. За словами виконавиці, саме це місто допомогло зробити цю пісню ще атмосфернішою.

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